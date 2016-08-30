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百尺竿頭收購樂陞 確定無法完成交割

2016-08-30  19:21

〔記者張慧雯／台北報導〕涉及3000多名股東權益的收購案，樂陞今（30）日下午替百尺竿頭公告，此次樂陞股票公開收購案，無法完成收購案之交割，對此深感遺憾，股票將於明日9點前返回應賣人證券帳戶。

百尺竿頭表示，自本次公開收購伊始，樂陞科技股份有限公司即因市場之各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期之大幅下跌。百尺竿頭資金提供方決議不續以每股新台幣128元價格完成公開收購樂陞公司股票，期間百尺竿頭雖努力籌措、週轉，持續與該資金提供方、主管機關及受委任機構溝通，然仍力有未逮，因此致百尺竿頭無法完成本次公開收購之交割。

對應賣人與各界所產生的困擾，百尺竿頭表示致歉，並已授意受委任機構中國信託商業銀行股份有限公司將所有應賣的股份於2016年8月31日9點前返回予原應賣人之證券帳戶。後續處理之相關事宜，將尊重相關法律規範與法律程序。

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  • 百尺竿頭看好樂陞未來發展宣布公開申購，但結果卻宣告無法履約，圖為樂陞董事長許金龍表示。（記者張慧雯攝）

    百尺竿頭看好樂陞未來發展宣布公開申購，但結果卻宣告無法履約，圖為樂陞董事長許金龍表示。（記者張慧雯攝）

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