唐鳳加持vTaiwan 數位經濟議題9月上線討論
2016-08-30 20:12
〔即時新聞／綜合報導〕行政院準政務委員唐鳳日前表示上任後希望繼續運作虛擬世界法規調適交流平台「vTaiwan」；國發會今（30）日表示，目前平台上正在進行「金融監理沙盒」、「是否引進公司英文名稱登記」的意見徵集，預計9月正式上線進行具體內容討論。前政委蔡玉玲指出，「金融監理沙盒」應會是唐鳳上任後的首發議題。
綜合媒體報導，國發會參事林志憲指出，8月中旬「vTaiwan」團隊已針對「金融監理沙盒」及「是否引進公司英文名稱登記」議題，上線徵詢各界的關注焦點，並將在9月正式上線進行具體內容討論；屆時將視需要召開線上諮詢會議，邀請學者專家、相關政府機關、利害關係人及社群等共同參與，透過網路直播，以公開透明的理性討論方式，擴大公民參與，凝聚共識。
唐鳳入閣後，蔡玉玲答應會要接下資訊平台零時政府g0v在「vTaiwan」的工作；蔡玉玲指出，過去金融業是高度管制特許行業，但金融科技發展快速，要讓外界參與金融科技創新的運作，必須加速鬆綁金融法規，尤其銀行法、證交法、保險法、第三方支付專法等。而「金融監理沙盒」應會是唐鳳上任後的首發議題。
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