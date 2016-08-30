| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 財經

可查境外銀行間匯款資料？ 央行嚴詞駁斥

2016-08-30  17:51

〔記者盧冠誠／台北報導〕「兆豐案」持續延燒，對於有名嘴於昨日電視節目中，聲稱中央銀行保有國人在境外資金的匯款資料，央行今天嚴詞駁斥，強調與事實不符。

央行外匯局長顏輝煌表示，我國境內台幣50萬元以上等值外匯收支或交易的資金所有者或需求者，始應依規定申報；經申報者，央行始有相關匯款資料。

顏輝煌指出，但若資金移動純屬境外間的轉匯，央行並無匯款資料；因為資金匯出境外後，再進行第二道轉匯款，或國銀境外分（子）行與外國銀行間轉匯，並非央行管轄範圍，亦無須向央行申報。

他舉例，資金若由台北匯往紐約因須辦理申報，央行保有該項匯款資料；但無論國人或外人的資金，若由本國銀行紐約分行匯往第三地，因無須向央行辦理申報，央行自無相關的匯款資料。

廣告
  • 圖為央行外匯局長顏輝煌。（資料照，記者盧冠誠攝）

    圖為央行外匯局長顏輝煌。（資料照，記者盧冠誠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央銀行 兆豐金 兆豐銀涉洗錢 顏輝煌
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：可查境外銀行間匯款資料？ 央行嚴詞駁斥


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.