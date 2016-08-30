可查境外銀行間匯款資料？ 央行嚴詞駁斥
2016-08-30 17:51
〔記者盧冠誠／台北報導〕「兆豐案」持續延燒，對於有名嘴於昨日電視節目中，聲稱中央銀行保有國人在境外資金的匯款資料，央行今天嚴詞駁斥，強調與事實不符。
央行外匯局長顏輝煌表示，我國境內台幣50萬元以上等值外匯收支或交易的資金所有者或需求者，始應依規定申報；經申報者，央行始有相關匯款資料。
顏輝煌指出，但若資金移動純屬境外間的轉匯，央行並無匯款資料；因為資金匯出境外後，再進行第二道轉匯款，或國銀境外分（子）行與外國銀行間轉匯，並非央行管轄範圍，亦無須向央行申報。
他舉例，資金若由台北匯往紐約因須辦理申報，央行保有該項匯款資料；但無論國人或外人的資金，若由本國銀行紐約分行匯往第三地，因無須向央行辦理申報，央行自無相關的匯款資料。
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