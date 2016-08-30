專攻MEMS麥克風 工研院與富迪科技合組公司
2016-08-30 17:26
〔記者洪友芳／新竹報導〕看好語音功能的後續發展，工研院今宣布與在矽谷的富迪音訊科技簽署MEMS麥克風關鍵技術移轉合作，富迪科技並將成立Taiwan MEMS Sensor（簡稱TMS）新創公司，結合工研院的技術及人員，共創 MEMS麥克風商機。
富迪科技的董事長黃炎松，在矽谷扮演華人創業的先鋒，曾經參與軟體設計自動化思源科技、益華電腦的創立，近幾年創業有成的音訊則以音訊處理晶片技術見長，除了吸引英特爾、三星投資之外，產品還供應多家非蘋陣營的手機品牌一線大廠。
富迪表示，目前TMS新創公司正在申請公司登記，資本額約2億元，為富迪100%擁有的公司；目前富迪的產品為透過演算法，開發出前段收音的音訊處理晶片，TMS新創公司將整合前後段技術開發MEMS相關晶片，預計明年上半年推出，研發團隊約10人。
工研院副院長劉軍廷表示，MEMS麥克風具有動態收音、立體音、指向性等發展面向，工研院擁有「低驅動電壓MEMS麥克風感測元件」技術，利用特殊彈簧設計可達高靈敏度、高清晰度、低雜訊及低耗電的特性，結合富迪科技消除迴音及降低噪音處理的語音處理技術，將可創造更多不同的應用產品。
富迪董事長黃炎松指出，語音將成為穿戴式裝置時代的人機介面主流，工研院研發出能與全球競爭的MEMS麥克風，這次雙方技術合作，富迪科技在語音人機介面技術將可完整的掌握麥克風IC，MEMS Sensor與語音處理等關鍵技術。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 320萬年前人類始祖「露西」 死因揭曉竟是...
- 媒體人吳子嘉作證：馬團隊曾收頂新10億元政治獻金
- 旅遊趁現在！歐美降幅大 日本紐澳微漲
- 搶救關西老石板路 民眾促全面鋪回
- 寶可夢現校園 「皮卡丘」迎新生
- 馬英九牢記「被汙衊次數」 王丹酸他數學真好
- 7旬老婦墜樓 頭顱破裂身亡
- 高三生壓力大 醫師︰傾談體諒
- 吳敦義隨扈兒撞死人 二審仍判緩刑免坐牢
- 李全教當選無效二審定讞 南市議長將補選
- 買醉爽被襲胸 深田恭子：沒男人睡不著
- SpeXial「撞鬼」 樓梯間聽見喊以綸~以綸~
- NBA》退役老將驚人言論：呼麻助延長生涯
- 太專注刮樂透 包包遭飛車劫走
- 新豐農會稻米競賽 劉巡煙評鑑摘冠
- 父母遇詐付贖 兒子竟關機爽看電影
- 鳳山陸軍步校教官 疑官舍寢室上吊自殺
- 雄三誤射》軍方提檢討報告 擴大懲處
- 傅崐萁提前請辭？媒體爆：國民黨策略
- 洛城機場誤傳槍響 「蒙面俠蘇洛」被逮
- 里約帕運登場！ 蔡英文前來授旗幫選手打氣
- 【開學日蘊創意】4校80新生藏酒 相約畢業啟封典藏
- 台南文旦評鑑出爐 評審驚訝今年品質特別好
- 狠砍晨運老人27刀 惡男起訴
- 天馬藥業吸金5億 中國籍負責人等18人被訴
- 〈生活大補帖〉體驗飢餓
- 自由廣場》 【金恒煒專欄】正晶一周與小英百日
- U18》稻村亞美擔任球評 成亞青嬌點
- 馬英九再次出庭 面對提問兆豐案笑而不答
- 員工侵占公款、涉假美鈔案 就是不見故宮重懲
- 澎湖博弈戰鼓催 正反兩方砲火猛烈
- 自由廣場》尊嚴
- 中職Live》鄭鎧文挑戰隊史最多轟 林智勝拚1400安
- 中和土地公文化祭 健行抓寶抽機車
- 兆豐涉洗錢案延燒 林全下午4點將說明（直播）
- 結婚3年 酷懶之味女主唱驚傳婚變離婚
- 準老公美食一買10人份 白白：貼心過頭
- 徐光曦升官惹議 林全：事件前就請他當董事長
- 【愛讀書】 《一直下雨的星期天》
- Tim Nolan／我的逝者
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：專攻MEMS麥克風 工研院與富迪科技合組公司
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分