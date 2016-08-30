專攻MEMS麥克風 工研院與富迪科技合組公司

2016-08-30 17:26

〔記者洪友芳／新竹報導〕看好語音功能的後續發展，工研院今宣布與在矽谷的富迪音訊科技簽署MEMS麥克風關鍵技術移轉合作，富迪科技並將成立Taiwan MEMS Sensor（簡稱TMS）新創公司，結合工研院的技術及人員，共創 MEMS麥克風商機。

富迪科技的董事長黃炎松，在矽谷扮演華人創業的先鋒，曾經參與軟體設計自動化思源科技、益華電腦的創立，近幾年創業有成的音訊則以音訊處理晶片技術見長，除了吸引英特爾、三星投資之外，產品還供應多家非蘋陣營的手機品牌一線大廠。

富迪表示，目前TMS新創公司正在申請公司登記，資本額約2億元，為富迪100%擁有的公司；目前富迪的產品為透過演算法，開發出前段收音的音訊處理晶片，TMS新創公司將整合前後段技術開發MEMS相關晶片，預計明年上半年推出，研發團隊約10人。

工研院副院長劉軍廷表示，MEMS麥克風具有動態收音、立體音、指向性等發展面向，工研院擁有「低驅動電壓MEMS麥克風感測元件」技術，利用特殊彈簧設計可達高靈敏度、高清晰度、低雜訊及低耗電的特性，結合富迪科技消除迴音及降低噪音處理的語音處理技術，將可創造更多不同的應用產品。

富迪董事長黃炎松指出，語音將成為穿戴式裝置時代的人機介面主流，工研院研發出能與全球競爭的MEMS麥克風，這次雙方技術合作，富迪科技在語音人機介面技術將可完整的掌握麥克風IC，MEMS Sensor與語音處理等關鍵技術。