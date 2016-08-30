力鵬家飾布產品 參展一次吃三年
2016-08-30 17:09
〔記者陳柔蓁／台北報導〕2016年中國上海家紡展甫於8月底落幕，台灣力鵬（1447）的家飾布產品，在展中獲得廣大迴響，該公司樂觀預期，三～五年內表現可期。
力麗集團旗下、國內尼龍一貫廠力鵬積極研發窗簾、沙發等家飾布，以「麗寶龍」為品牌，用少量、精緻、功能性、設計符合流行趨勢的布料做出市場區隔，已佔力鵬總營收的15％。
本次籌備、參與上海展的力鵬經理蘇明輝說，今年上海家紡展參觀人潮較往年減少，主因是中國官方為即將來到的G20安全顧慮，不發給中東客戶簽證，但力鵬是台灣代表性廠商，且產品特殊、攤位位置較好，來客數仍能增加10％。
蘇明輝指出，力鵬每年會參加伊朗、日本、德國、上海、紐約全球五大家飾展，這次以上海家紡展為平台，面向國際客戶，在接觸、溝通、打樣後，客戶普遍會持續下單三～五年，因此中長期業績能夠穩定增加；整體而言，力鵬經營的家飾布海外市場遍及美、歐、日、東南亞，且與瑞典居家用品零售商IKEA、日本川島織物等合作順利，每年家飾布可以有5～10％的成長幅度。
展望未來，房地產景氣成為隱憂，若房價緊縮或低薪現象使居民購屋意願低，將連帶使家飾布需求減少。
力鵬前七月營收為79.83億元，年減25.77％，上半年EPS-0.14，8月30日收盤價為7.71元。
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