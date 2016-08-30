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新台幣收盤反彈8.1分 收31.72元

2016-08-30  16:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率經過昨日大貶後，今天跟隨韓元展開反彈格局，終場升值8.1分，以31.72元兌1美元作收，台北外匯經紀公司成交量為5.1億美元。

外匯交易員表示，雖然市場加深對美國聯準會（Fed）重啟升息的預期，但新台幣仍展開跌深反彈，且目前適逢出口商月底作帳拋匯，又再進一步推升匯價升值動能。

新台幣今以31.700元開出，最高31.680元、最低31.759元，終場收31.720元。

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  • 新台幣匯率經過昨日大貶後，今天跟隨韓元展開反彈格局。（資料照，法新社）

    新台幣匯率經過昨日大貶後，今天跟隨韓元展開反彈格局。（資料照，法新社）

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