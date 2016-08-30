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上銀與鈺創合作 工業機器人加視覺IC

2016-08-30  15:43

〔記者羅倩宜／台北報導〕工具機大廠上銀（2049）將與IC設計廠鈺創合作（5351），在傳統工業機器人上加裝視覺IC，預計年底量産。上銀董事長卓永財表示，工業機器人加上視覺與觸覺已是趨勢，工具機與半導體異業結盟，將可提高台廠的關鍵零組件自製率，真正實現工業4.0的目標。

台灣半導體産業協會 （TSIA）、國際半導體協會（SEMI）、台灣智慧自動化（TAIROA）與台灣區工具機暨零組件公會（TMBA）今（30日）宣佈跨業橫向結盟。

卓永財以智慧自動化與工具機公會理事長身份表示，台灣工具機在全球舉足輕重，但未來要提高附加價值，在關鍵零組件如加速規（spindle）及感測器（sensor）必須加強開發。他舉例，航太業生産線用主軸，加速規及感測器都需外購，台廠若有能力自行開發，可大幅増加産值。

卓永財指出，去年１１月參與兩岸工業論壇，與鈺創董事長暨半導體産業協會理事長盧超群談起合作，迄今近一年，上銀已開發出新款工業機器人，加裝鈺創的視覺IC，可提供 360度視覺。「過去工業機器人是靠觸覺，碰到才停止；加入視覺後更上層樓，例如挑揀時可辨認形狀各顏色，能夠實現真正的智慧製造。」

上銀另與IC大廠偉詮電（2436）合作，共同開發馬達驅動IC，卓永財表示，「達驅動也是另一目前須仰賴外購的關鍵零組件，未來台灣自己做，竸爭力將大増。」

半導體産業協會理事長、鈺創董事盧超群表示，「出口17黑，終於在七月反轉；雖然半導體業近兩年成長平緩，但在許多具未來的應用，包括工業4.0、雲端大數據、物聯網等都是核心産品。因此須擴大應用，與機械業及其他産業合作，共創多贏。」＃

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  • 工具機協會與半導體協會結盟，將共同開發工業用ＩＣ。左起為半導體產業協會理事長盧超群、經濟部長李世光、工具機理事長卓永財、台中市長林佳龍、偉詮電代表。（記者羅倩宜攝）

    工具機協會與半導體協會結盟，將共同開發工業用ＩＣ。左起為半導體產業協會理事長盧超群、經濟部長李世光、工具機理事長卓永財、台中市長林佳龍、偉詮電代表。（記者羅倩宜攝）

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相關關鍵字： IC設計廠 上銀 工具機 工業4.0 工業機器人 鈺創
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