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觀望摩台指結算 台股震盪收小紅

2016-08-30  15:43

〔記者陳柔蓁／台北報導〕今日摩台指結算，市場觀望氣氛濃厚，盤面震盪，終場小漲0.39點，成交量縮至僅新台幣689.76億元。

美股大漲逾百點，美升息機率提升，但外資未撤離台股；今日三大法人都呈現買超，合計24.49億元。外資在台指期多單有7.6萬口，外資在台股持股墊高至4成。

8大類股漲跌互見，表現最好的是汽車漲逾1％，金融類股與電氣電纜上漲近1％，電子通路、油電燃氣跌幅在1％左右。

微星（2377）大漲近半根停板，入榜大型權值股，另國泰金（2882）富邦金（2881）漲幅有3％。鴻海（2317）跌0.3％、大力光（3008）、台積電（2003）跌幅在1％左右。可成（2474）漲近1％。

台股在昨（29）日回測9000點後反彈，今天重回所有均線之上，終場以帶長下影線的黑K作收，顯示有強勁支撐。接下來9月是投信季底做帳行情，可留意投信青睞、漲勢落後大盤的中小型股。但七月外銷訂單已連16黑，上市公司8月營收看淡，靜待蘋果有月初的新機效應。

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  • 台股今天終場小漲0.39點，成交量縮至僅新台幣689.76億元。（資料照，記者王藝菘攝）

    台股今天終場小漲0.39點，成交量縮至僅新台幣689.76億元。（資料照，記者王藝菘攝）

  • 今日摩台結算，市場觀望氣氛濃厚。（圖擷取自YAHOO股市）

    今日摩台結算，市場觀望氣氛濃厚。（圖擷取自YAHOO股市）

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