首創虛實複合店 全家攜手東森購物

2016-08-30 15:15

［記者楊雅民／台北報導］佈局電子商務市場，全家便利商店（5903）今日與電視購物龍頭東森購物攜手打造全新虛實整合合作模式，東森購物提供低於市場價格的超值商品，將TV outlet的概念導入全家實體店舖，創造虛實合作導客商機。

全家便利商店總經理薛東都表示，全家導入東森購物TV outlet，第一階段在台北市、新北市選定7家全家店舖，架設電視屏幕，精選28檔商品，吸引社區顧客；依據測試效果，預計至明年第1季TV outlet將擴展佈建至150家全家店舖。

薛東都指出，3000間店舖是全家發展電商經濟的最佳資源，因此積極佈建更快速的物流取件優勢，全家電商到店取貨也已展開低溫層服務，提供電商合作伙伴最友善的平台。

此次攜手東森購物，除東森將outlet透過電視屏幕在全家開店，創造全新的虛實複合店外，雙方在相互的電商平台開店，全家以食品類和團購甜點的採購強項，加乘東森購物在女性、保健食品和居家用品商品採購專長，互補商品組合。

東森集團總經理彭鴻珷則表示，東森購物網的客戶年齡以35~55歲女性為主，彼此主力消費者重疊率低，透過線上和線下開店合作，可以互相導客，增進兩家不同客群的流動，並藉由在「全家」實體店舖裝設智屏，增加東森購物與消費者之間的接觸點，擴大了解消費趨勢和需求。