首創虛實複合店 全家攜手東森購物
2016-08-30 15:15
［記者楊雅民／台北報導］佈局電子商務市場，全家便利商店（5903）今日與電視購物龍頭東森購物攜手打造全新虛實整合合作模式，東森購物提供低於市場價格的超值商品，將TV outlet的概念導入全家實體店舖，創造虛實合作導客商機。
全家便利商店總經理薛東都表示，全家導入東森購物TV outlet，第一階段在台北市、新北市選定7家全家店舖，架設電視屏幕，精選28檔商品，吸引社區顧客；依據測試效果，預計至明年第1季TV outlet將擴展佈建至150家全家店舖。
薛東都指出，3000間店舖是全家發展電商經濟的最佳資源，因此積極佈建更快速的物流取件優勢，全家電商到店取貨也已展開低溫層服務，提供電商合作伙伴最友善的平台。
此次攜手東森購物，除東森將outlet透過電視屏幕在全家開店，創造全新的虛實複合店外，雙方在相互的電商平台開店，全家以食品類和團購甜點的採購強項，加乘東森購物在女性、保健食品和居家用品商品採購專長，互補商品組合。
東森集團總經理彭鴻珷則表示，東森購物網的客戶年齡以35~55歲女性為主，彼此主力消費者重疊率低，透過線上和線下開店合作，可以互相導客，增進兩家不同客群的流動，並藉由在「全家」實體店舖裝設智屏，增加東森購物與消費者之間的接觸點，擴大了解消費趨勢和需求。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 320萬年前人類始祖「露西」 死因揭曉竟是...
- 媒體人吳子嘉作證：馬團隊曾收頂新10億元政治獻金
- 自由廣場》 【金恒煒專欄】正晶一周與小英百日
- 北市聯醫忠孝院區漸凍人照護病房 外國專家取經
- 社造參與式預算 大沙灣地區首改造
- 劉樂妍風波再燒！25歲女星遭指「陪睡成功」怒喊告
- 驚世夫妻下檔 洪曉蕾爆乳大解放
- 陳建寧被爆女兒非親生 網友疑前女友來亂
- 「鄙視」惹火花蓮選民 段宜康為「洩憤式發言」道歉
- 傅崐萁提前請辭？媒體爆：國民黨策略
- 占數百億國產 // 電協郵協想捐1成了事
- 楊冪爆婚變滅火 送女兒上學被虧作秀
- 單行道改雙向通行 市府評估
- 新址有土壤汙染疑慮 築地市場延後搬遷
- 解放軍跨海軍演 遠程火箭炮可射至新竹
- 李全教議員是否當選無效 今二審定讞
- 囂張詐欺犯被逮 想開豪車到警局
- 美狂人州長︰應槍殺有色人種
- 陳皓揚二度殺貓 確定遭台大退學處分
- （影音）黃子佼推金馬53主持棒 不願連莊3年是因為…
- 好累好想睡... 他直接在展示帳篷內呼呼大睡
- 小一大減19班 太平國小新生掛零
- 楊慧否認抓姦 靠...發現宋喆偷吃
- 母被通緝// 女童人間蒸發11年 未上過學
- 增程型雄三 軍方盼至少量產60枚
- 農產公司政治角力 柯：很少把手伸進去
- 《鄭文燦批審計處》議員指干涉監督權 市府：表述意見
- 「火燒車調查怎沒下文？」侯友宜籲儘快公布真相
- 李全教當選無效確定 南市府：遲來正義
- 健康充電站─衛教講座
- 《步步》首播下猛藥 皇子半裸入浴對打《雲畫》
- 陳海茵當媽好處多 神變女超人
- 蘋果公布iPhone7發表時間 台灣9/8凌晨1點
- 火線安全接頭…竟連接兩枚實彈
- NBA》波許不畏血栓 宣告下季復出
- 苗縣學生午餐不滿意 可要求次月換廠商
- 美國隊長退位後...酷寒戰士接盾可能長這樣！
- 忘憂森林白牌車載客 衍生亂象多
- Serpenti Eyes on Me 寶格麗魅惑之美
- 自由廣場》高齡駕駛問題的美、日經驗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：首創虛實複合店 全家攜手東森購物
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分