南山人壽傳保戶個資外洩 金管會：已違反個資法
2016-08-30 14:12
〔即時新聞／綜合報導〕南山人壽傳出保戶個資外洩，經工會發現檢舉。金管會表示已請南山人壽說明，初步看來已違反個資法。
根據《中央社》報導，南山人壽工會表示，從上週五開始發生有保單將到期保戶反應，保單資料出現封面為本人，但個資頁面卻是他人資料的情況，工會統計誤植的件數超過100件。工會發言人邱俊祺指出，公司要求資深業務員交出即將請領滿期金的保戶資料，因過程作業疏失，造成保戶資料外洩。
南山人壽對此表示歉意，已於第一時間更新資料，同時陸續連絡保戶說明詳情並更新資料，保戶的保單權利不受影響。南山人壽坦言，進行保單資料彙整時，部份資料檢核未盡完善，未來將更謹慎檢視作業規範，維護客戶權益。
金融監督管理委員會保險局表示，已接獲南山人壽工會檢舉，並請南山人壽進行說明，初步研判已涉及違反個資法，至於是否涉及內稽內控失當，目前還無法判斷，還要視情況而定。
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