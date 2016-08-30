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兆豐案燒到彭淮南 金管會說明原由

兆豐銀案燒到中央銀行總裁彭淮南！（資料照，記者陳志曲攝）

2016-08-30  12:53

〔記者王孟倫／台北報導〕兆豐銀案燒到中央銀行總裁彭淮南！針對外界質疑，為何央行總裁彭淮南關心兆豐銀在美國遭到裁罰案，金管會今天發布新聞稿說明，強調這是金管會主動提出的建議，由金管會與央行的駐紐約代表共同拜會紐約金融署（NYDFS），並非彭淮南提出。

金管會今天說明事件原由，金管會副主委桂先農於本（8）月4日下午5:30（台北時間）赴中央銀行向告知彭淮南，有關兆豐銀行紐約分行因法規遵循不周為紐約金融署（NYDFS）裁罰案情。

當天金管會建請彭淮南同意，由央行駐紐約代表辦事處劉姓主任，偕同金管會駐紐約代表辦事處陳秘書，於紐約時間本月4日下午3:00（台北時間本月5日清晨3:00）拜會紐約金融署，請予兆豐銀行較寬裕時間處理本案。因為兆豐金控是上市公司，簽署「同意函」（consent order）必須有一定程序，需要時間處理。

金管會表示，彭淮南也致函紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）作同樣的請求。

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  • 金管會主動拜會央行總裁彭淮南，建議雙方共同拜會紐約金融署。圖為金管會副主委桂先農。（資料照，記者王孟倫攝）

    金管會主動拜會央行總裁彭淮南，建議雙方共同拜會紐約金融署。圖為金管會副主委桂先農。（資料照，記者王孟倫攝）

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