機構估筆電今年固態硬碟搭載率將破30％

2016-08-30 12:52

〔記者洪友芳／新竹報導〕集邦科技（TrendForce）旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange調查顯示，固態硬碟（SSD）出貨需求增長，預估今年筆記型電腦搭載SSD將一舉突破30%水準，明後年可望挑戰達50%大關。

DRAMeXchange資深研究經理陳玠瑋表示，第2季工作天數增加、多家筆記型電腦品牌通路庫存順利去化，新機上市需求帶動，第2季全球筆電出貨季成長約8.2%，筆電固態硬碟出貨量則季成長達約24%，主要受惠工作天數回升與庫存充足的影響，表現優於預期。

DRAMeXchange統計今年第2季筆記型電腦固態硬碟搭載率約32到33%，整體用戶級固態硬碟總出貨量為2830萬顆，季成長15到20%。

展望第3季，DRAMeXchange認為，NAND Flash供給吃緊，TLC Flash價格處高檔，恐造成PC代工市場與通路市場的固態硬碟出貨量出現此消彼長的現象，DRAMeXchange預估第3季整體用戶級固態硬碟出貨量約季成長2%到3%。

陳玠瑋進一步指出，用戶級固態硬碟市場中，3D SSD未來架構會以3D-TLC為主，3D-MLC生產成本較不具競爭力，比重會偏低，僅能用於高階產品。