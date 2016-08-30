房市賣壓沉重 全國將近40萬間待售

房市賣壓沉重，高達近40萬戶待售房屋，預計需花費1.7年才能去化。（記者徐義平攝）

2016-08-30 12:21

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣持續下探，也導致房屋賣壓持續累積，根據房產網路銷售平台統計，排除在不同管道銷售的相同待售房屋以及不計入建商的預售建案供給量，目前光是成屋便有將近40萬戶在網路平台拋出銷售，六都中又以台中市賣壓最沉重，高達7.16萬戶的待售房屋，倘若推估台中市全年買賣移轉棟數約3.05萬戶，則需要2.3年才能全數消化。

根據屋比趨勢研究中心調查，扣除建商預售建案以及排除相同待售房屋在不同管道銷售的情況，統計至8月29日，全台計有39.66萬戶待售房屋，若推估今年全國全年買賣移轉棟數為22.73萬棟，則需要1.7年才能去化目前拋售的房屋。

至於，六都待售住宅則均超過2.4萬戶，台中市賣壓最沉重，高達7.16萬戶待售房屋；其次為新北市，待售房屋計有4.51萬戶；桃園市賣壓第三種，計有4.28萬戶；高雄市計有3.87萬戶；台南市既有2.92萬戶；台北市計有2.42萬戶，光是六都待售房屋屋賣壓便高達25.18萬戶，占全國待售房屋比率高達63.49％，若對照六都各自的全年買賣移轉棟數，要全數去化待售房屋則需花費的時間均超過1.2年。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，受到政府調控房市影響，近2年房市交易量能大幅萎縮，房屋去化速度相當緩慢，若以今年買氣推估，要將目前市場網路待售物件完全去化，無論是全國或賣壓最重的六大直轄市，即便沒有任何新增供給，都需要整整超過1年的時間，才可能去化完畢，台中市甚至還需超過2年以上的時間，整體房市賣壓可謂相當沉重。

陳傑鳴指出，觀察目前六都賣壓最重前三大行政區，包含台中市西屯區、南屯區、北屯區，以及新北市淡水區、新莊區、林口區等，幾乎都是近年的建商推案熱區，其中光是台中市西屯區目前就有高達上萬間的待售房屋。

屋比房屋比價平台執行長葉國華表示，今年房地合一稅上路、奢侈稅退場，包括奢侈稅解禁跟建商餘屋待售量，原先市場估計全國賣壓將高達10多萬戶，但以目前實際有高達近40萬的網路待售量來看，房市賣壓已遠遠超乎市場預期，若未來經濟復甦不理想或是再有房屋稅改等利空衝擊，部份房市賣壓較重的縣市或行政區，出現賣多殺多的機會將大幅提升，甚至可能出現崩盤。