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新台幣彈升9.8分 中午暫收31.703元

2016-08-30  12:13

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率經過昨日重貶後，早盤呈現彈升格局，中午暫以31.703元兌1美元作收，升值9.8分，台北外匯經紀公司成交量為3.56億美元。

外匯交易員表示，雖然新台幣反彈，但外商銀行仍偏向買進美元，且台股也在平盤附近整理，導致匯價升幅受到壓抑，上午交易區間主要落在31.69元至31.74元，波動範圍約5分。

外匯交易員指出，短線市場多空交戰氣氛將提升，新台幣亦難逃劇烈震盪的走勢，特別是資金流向，仍是主導匯價升貶的重要因素。

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  • 新台幣匯率經過昨日重貶後，早盤呈現彈升格局，中午暫以31.703元兌1美元作收，升值9.8分。（資料照，記者盧冠誠攝）

    新台幣匯率經過昨日重貶後，早盤呈現彈升格局，中午暫以31.703元兌1美元作收，升值9.8分。（資料照，記者盧冠誠攝）

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