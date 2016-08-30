| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 財經

樂陞許金龍：股價屢被打壓 日商履約虧損大而增變數

2016-08-30  12:16

〔記者張慧雯／台北報導〕針對百尺竿頭延長繳款期限至31日，樂陞股東會中董事長許金龍表示，上周到日本去溝通，幾乎每天都見面，據他了解，百尺竿頭的顧慮是因為樂陞股價遭空頭襲擊，若百尺竿頭依每股128元收購，將產生巨大虧損，為此收購案增添變數。

許金龍說，據他了解，百尺竿頭提出的疑慮就是「沒有一家公司被宣布公開申購後，但卻被市場頻頻放空，導致價差過大」，他也呼籲股民「要看長線、不要看短線，要看樂陞、不要靠百尺竿頭」。

許金龍指出，這個收購案從一開始，先是被傳沒人要賣，不會成功，等應賣人數足夠、真的成立後，又傳出交割日延後等等消息，導致樂陞股價越走越低，日商對於這個情形感到相當不可思議，認為全球收購案中從未出現過如此狀況，且價差過大導致履約後損失擴大，無法對股東交代。

許金龍也說，他盡力交涉，希望收購案能夠順利進行，畢竟違約對公司、股東、員工來說都是傷害。

廣告
  • 樂陞董事長許金龍表示，股價屢被空頭打壓，日商履約虧損大而增添變數。（資料照，記者張慧雯攝）

    樂陞董事長許金龍表示，股價屢被空頭打壓，日商履約虧損大而增添變數。（資料照，記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 樂陞 百尺竿頭 股價 許金龍
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：樂陞許金龍：股價屢被打壓 日商履約虧損大而增變數


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.