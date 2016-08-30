樂陞許金龍：股價屢被打壓 日商履約虧損大而增變數
2016-08-30 12:16
〔記者張慧雯／台北報導〕針對百尺竿頭延長繳款期限至31日，樂陞股東會中董事長許金龍表示，上周到日本去溝通，幾乎每天都見面，據他了解，百尺竿頭的顧慮是因為樂陞股價遭空頭襲擊，若百尺竿頭依每股128元收購，將產生巨大虧損，為此收購案增添變數。
許金龍說，據他了解，百尺竿頭提出的疑慮就是「沒有一家公司被宣布公開申購後，但卻被市場頻頻放空，導致價差過大」，他也呼籲股民「要看長線、不要看短線，要看樂陞、不要靠百尺竿頭」。
許金龍指出，這個收購案從一開始，先是被傳沒人要賣，不會成功，等應賣人數足夠、真的成立後，又傳出交割日延後等等消息，導致樂陞股價越走越低，日商對於這個情形感到相當不可思議，認為全球收購案中從未出現過如此狀況，且價差過大導致履約後損失擴大，無法對股東交代。
許金龍也說，他盡力交涉，希望收購案能夠順利進行，畢竟違約對公司、股東、員工來說都是傷害。
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