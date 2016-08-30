金管會：金融業區塊鏈應用 應同時兼顧洗錢防制
2016-08-30 11:05
〔記者李靚慧／台北報導〕金管會檢查局局長王儷娟今日提醒，針對金融業對區塊鏈的應用，需同時兼顧洗錢防制、消費者保護、稅務及外匯管制等問題，主管機關站在興利及防弊的立場，還需考量風險發展的限制。
為協助金融業者了解區塊鏈，財金資訊公司、聯合信用卡中心及聯徵中心，今日共同舉辦「區塊鏈之應用與發展研討會」，金管會檢查局局長王儷娟受邀出席致詞。
比特幣所採用的區塊鏈技術（Blockchain），在國外已是金融業者搶進金融科技的重要關鍵核心技術。金管會檢查局局長王儷娟指出，為了解區塊鏈，金管會已開始蒐集各國的做法，他特別以近來銀行業爆發洗錢疑雲的新聞舉例指出，由於金融科技的發展，跨國、跨領域的交易愈來愈頻繁，全世界都非常重視洗錢防治，但連國外的監理機關，也都還在摸索、試驗階段，希望能夠兩者兼顧。
他指出，目前加拿大的央行，區塊鏈數位貨幣應用，僅限於銀行同業支付系統；歐盟方面，則規劃將洗錢防治的範圍擴大，用以覆蓋虛擬貨幣；而美國的監理機關，也已提出對比特幣的警示。
台灣方面，王儷娟表示，金管會希望藉由開放的心態，正視、多方面嘗試，研究可否利用這樣的技術，進行洗錢防制，希望將區塊鏈成為建立信賴的機器。
王儷娟特別提醒金融業者，包含區塊鏈在內的Fintech，是突破性的改變，由於金融業是敏感、具高度監理的行業，他提醒，金融業在發展區塊鏈的同時，必須同時兼顧洗錢防制、消費者保護、稅務問題，外匯管制等問題。
身為主管機關，王儷娟強調，希望在研究任何金融科技發展的同時，能兼顧興利及防弊，並且考量風險發展的限制。
她並呼籲，金融業在推展新創服務的同時，也必須先檢視現有的系統與做法，進行強化與調整，才能配合愈來愈頻繁的金融科技的發展。
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