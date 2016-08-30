| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣彈升9.8分 中午暫收31.703元 鳳山陸軍步校教官 疑官舍寢室上吊自殺 昨傳張盛和、蔡友才 北檢今午擬再傳證人 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 財經

金管會：金融業區塊鏈應用 應同時兼顧洗錢防制

2016-08-30  11:05

〔記者李靚慧／台北報導〕金管會檢查局局長王儷娟今日提醒，針對金融業對區塊鏈的應用，需同時兼顧洗錢防制、消費者保護、稅務及外匯管制等問題，主管機關站在興利及防弊的立場，還需考量風險發展的限制。

為協助金融業者了解區塊鏈，財金資訊公司、聯合信用卡中心及聯徵中心，今日共同舉辦「區塊鏈之應用與發展研討會」，金管會檢查局局長王儷娟受邀出席致詞。

比特幣所採用的區塊鏈技術（Blockchain），在國外已是金融業者搶進金融科技的重要關鍵核心技術。金管會檢查局局長王儷娟指出，為了解區塊鏈，金管會已開始蒐集各國的做法，他特別以近來銀行業爆發洗錢疑雲的新聞舉例指出，由於金融科技的發展，跨國、跨領域的交易愈來愈頻繁，全世界都非常重視洗錢防治，但連國外的監理機關，也都還在摸索、試驗階段，希望能夠兩者兼顧。

他指出，目前加拿大的央行，區塊鏈數位貨幣應用，僅限於銀行同業支付系統；歐盟方面，則規劃將洗錢防治的範圍擴大，用以覆蓋虛擬貨幣；而美國的監理機關，也已提出對比特幣的警示。

台灣方面，王儷娟表示，金管會希望藉由開放的心態，正視、多方面嘗試，研究可否利用這樣的技術，進行洗錢防制，希望將區塊鏈成為建立信賴的機器。

王儷娟特別提醒金融業者，包含區塊鏈在內的Fintech，是突破性的改變，由於金融業是敏感、具高度監理的行業，他提醒，金融業在發展區塊鏈的同時，必須同時兼顧洗錢防制、消費者保護、稅務問題，外匯管制等問題。

身為主管機關，王儷娟強調，希望在研究任何金融科技發展的同時，能兼顧興利及防弊，並且考量風險發展的限制。

她並呼籲，金融業在推展新創服務的同時，也必須先檢視現有的系統與做法，進行強化與調整，才能配合愈來愈頻繁的金融科技的發展。

廣告
  • 金管會檢察局局長王儷娟表示，金融業區塊鏈應用，應同時兼顧洗錢防制。（記者李靚慧攝）

    金管會檢察局局長王儷娟表示，金融業區塊鏈應用，應同時兼顧洗錢防制。（記者李靚慧攝）

  • 為協助金融業者了解區塊鏈，財金資訊公司、聯合信用卡中心及聯徵中心，今日共同舉辦「區塊鏈之應用與發展研討會」（記者李靚慧攝）

    為協助金融業者了解區塊鏈，財金資訊公司、聯合信用卡中心及聯徵中心，今日共同舉辦「區塊鏈之應用與發展研討會」（記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 金管會 金融科技
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：金管會：金融業區塊鏈應用 應同時兼顧洗錢防制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.