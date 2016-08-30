介入兆豐案裁罰惹議 彭淮南：金管會建議

2016-08-30 10:19

〔記者盧冠誠／台北報導〕兆豐商銀紐約分行遭紐約金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元，為台灣金融及政治圈投下震撼彈，對於外界質疑中央銀行總裁彭淮南為何介入，彭稍早透過新聞稿表示，主因金管會建議，期盼能爭取最終確定裁罰的時間。

央行指出，金管會副主委桂先農於8月4日下午5點30分到央行，告知有關兆豐商銀紐約分行因法規遵循不周為NYDFS裁罰案情。

隨後，彭淮南同意桂先農建議，請央行駐紐約代表辦事處官員，偕同金管會駐紐約代表辦事處官員於紐約時間8月4日下午3點（台灣時間8月5日清晨3點）拜會NYDFS，請予兆豐銀行較寬裕時間處理本案。同時，彭亦致函紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）作同樣的請求。央行表示，希望上述說明，有助外界瞭解彭總裁關心本案的原由。

有財經官員私下無奈表示，兆豐商銀為公股行庫，其紐約分行被重罰一案，在相關財金部會努力下，讓罰款金額及全民受害程度降到最輕，如今卻有部分人士質疑彭為何介入，實在不妥，也打擊政府正努力善後的士氣。