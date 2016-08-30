介入兆豐案裁罰惹議 彭淮南：金管會建議
2016-08-30 10:19
〔記者盧冠誠／台北報導〕兆豐商銀紐約分行遭紐約金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元，為台灣金融及政治圈投下震撼彈，對於外界質疑中央銀行總裁彭淮南為何介入，彭稍早透過新聞稿表示，主因金管會建議，期盼能爭取最終確定裁罰的時間。
央行指出，金管會副主委桂先農於8月4日下午5點30分到央行，告知有關兆豐商銀紐約分行因法規遵循不周為NYDFS裁罰案情。
隨後，彭淮南同意桂先農建議，請央行駐紐約代表辦事處官員，偕同金管會駐紐約代表辦事處官員於紐約時間8月4日下午3點（台灣時間8月5日清晨3點）拜會NYDFS，請予兆豐銀行較寬裕時間處理本案。同時，彭亦致函紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）作同樣的請求。央行表示，希望上述說明，有助外界瞭解彭總裁關心本案的原由。
有財經官員私下無奈表示，兆豐商銀為公股行庫，其紐約分行被重罰一案，在相關財金部會努力下，讓罰款金額及全民受害程度降到最輕，如今卻有部分人士質疑彭為何介入，實在不妥，也打擊政府正努力善後的士氣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 320萬年前人類始祖「露西」 死因揭曉竟是...
- 占數百億國產 // 電協郵協想捐1成了事
- LINE「還好沒內射」男被8煞打到昏迷
- 推廣屏東文學 作家全國12場巡迴講座
- 台南公共管線圖資防災應用站上國際舞台
- 自由廣場》預官「拉夫」往事
- 冤家路窄！美網女雙 謝淑薇首戰雙詹
- 37處藝文場館 可上線租借
- 海洋防衛隊成軍 朱立倫剪網不剪綵
- 傅崐萁提前請辭？媒體爆：國民黨策略
- 美網》不敵莊佳容搭擋 謝淑薇遭直落二淘汰
- 北市學校餐廳換餐具 全用不鏽鋼
- 改革體育單項協會 蔡英文︰設外部仲裁小組
- 與龜梨和也疏遠 深田恭子被爆夜夜泡gay bar買醉
- 世大運前先過招 我男足輸日2球
- 雄三誤射》軍方提檢討報告 擴大懲處
- 進超商躲仇家 自導自演搶劫招警
- 吳志揚促職棒第5、6隊同時產生
- 上班一族8月徵文─避免職場「火山爆發」
- 女力崛起 女性政經參與優於日韓
- 《鄭文燦批審計處》議員指干涉監督權 市府：表述意見
- 吳敦義隨扈兒撞死人 二審仍判緩刑免坐牢
- 打破張榮味勢力 綠營布局台北農產公司
- 方大同迎雙喜超開心 出新輯+短片入國際影展
- 國小搭寶可夢熱 神奇寶貝迎新
- 《海角七號》變音樂劇 魏德聖有請百老匯大導
- 林明禎大馬當宅配 方炯鑌猛餵食
- 魔幻拉美》拉美黑幫的瘋狂生命（下）
- 北大特區發展快速 三小學都滿額
- 國會若不過TPP 白宮官員：美國重大受挫
- 將軍3牛蒡產品 入選 台灣農漁會百大精品
- 李連杰「心肌梗塞」遭賜死 不提告理由被讚爆
- 違反證交法 國寶總裁朱國榮等6人遭起訴
- 北海岸藝術祭 週日淡水開跑
- 〈廢核救家園〉台電缺電10匹狼 「開放台電」團隊調查出爐
- 九三軍人節》小英鼓勵國軍 穿軍服逛街
- 埔里槍擊案傷者不治 警逮捕涉案嫌犯
- 礁溪櫻花陵園馬拉松 9.1起報名
- 火線安全接頭…竟連接兩枚實彈
- 增程型雄三 軍方盼至少量產60枚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：介入兆豐案裁罰惹議 彭淮南：金管會建議
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分