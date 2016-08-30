今日摩台結算 台股9100上方震盪

2016-08-30 10:04

〔記者陳柔蓁／台北報導〕因美股大漲，台股今（30）日開盤9128.39點，上漲18.22點，早盤仍維持震盪格局。摩台指將在今天結算，稍晚大盤可能會有波動。

觀察類股早盤表現，最好的是金融與鋼鐵類股，上漲近1％；較弱勢的水泥類股跌0.3％。

大型權值股表現部分，國泰金（2882）上漲1.26％，報40.1元；鴻海（2317）下跌0.45％，報89元；台積電（2330）下跌0.56％，報176元；華泰（2329）平盤，報13.95元；宏達電（2498）上漲0.6％，報84元；富邦金（2881）上漲3.6％，報44.55元；聯發科（2454）上漲0.61％，報246元。

據悉，公務人員退休撫卹基金2016年度即將對股市注資300億元；退撫基金國內委託投資之前十大持股為：台積電、鴻海、中華電、大立光、台塑化、台灣大、台達電、國泰金、日月光、統一。

台系券商分析師認為，摩台指將結算，在利空影響而指數抗跌，預期不易馬上出現大跌，但內外資觀望心態濃厚，大盤量縮恐為常態，中小型個股及高殖利率個股股價可望較有表現空間。