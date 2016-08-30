「百尺竿頭」收購案延期 樂陞董座：全力捍衛股東權益

2016-08-30 09:34

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞今（30）日舉行臨時股東會，而為了「百尺竿頭」收購案延期，不少股民與法人一早就抵達股東會現場。

有股東在股東會召開時先提出意見。他表示，對此次股東臨時會表示異議，「百尺竿頭」未繳款前，樂陞不應增選兩席董事，而今日臨時股東會主要是增選兩名董事席次，也質問董事長許金龍是否能確定「百尺竿頭」會繳款。

許金龍表示，「百尺竿頭」明日是否會交割，他無法代替股東回答，他也說，當天下午四點拿到公開收購的通知，對樂陞也是第一次，對此感到一則以喜、一則以憂，大股東與小股東除投票權外，其實都是一樣的，但如果股東傷害公司，絕對會全力捍衛。