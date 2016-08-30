國機國造材料廠敲定 將與工具機廠商簽約

2016-08-30 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上台後，為深化國軍自製軍武實力推動國機國造政策。漢翔航空工業在公司法說會中透露，將與台灣航太產業A-Team原材料廠商簽約，下一步再與工具機廠商簽約。

根據《工商時報》報導，漢翔航空工業昨天在公司自辦法說會，董事長廖榮鑫透露，預定9月2日將與台塑、中鋼、榮剛、中鋼鋁業，這些台灣航太產業A-Team原材料廠商簽訂具體合約，由業者供應漢翔的客製化航太材料，打入漢翔的航太原材料供應鏈。

廖榮鑫表示，國際航太級的原物料幾乎是寡占市場，掌握在國外少數大廠中，並設法封殺新進廠商。漢翔認為中鋼、榮剛及台塑等大廠具有研發能力，願透過簽約、協助業者，讓台灣原材料廠商取得航太認證，跨足航太級的原材料，並引薦給國外航太大廠洽談商機。

材料廠敲定後，漢翔計畫下一階段將與台灣航太產業A-Team的工具機廠商簽約，由業者提供漢翔客製化的工具機等設備。廖榮鑫認為工具機業者產品再好，得不到客戶的客製化訂單、沒有客製化的產品，也沒有用。今年6月至8月，已密集地與多家工具機大廠互動或參訪。