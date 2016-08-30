| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美網》不敵莊佳容搭擋 謝淑薇遭直落二淘汰 行人闖鐵軌遭撞死 台鐵楠梓至橋頭單向通車
 首頁 > 財經

金融股帶動美股上揚 道瓊漲107 點

2016-08-30  06:20

〔即時新聞／綜合報導〕美股在金融股與原物料股漲勢帶動下，週一大盤上揚，道瓊漲107 點。

《鉅亨網》報導，投資人消化經濟數據，亦找尋聯準會 （Fed） 下一步行動的線索。分析師說，市場重新評估 Fed 行動，仍預期可能在 12 月升息。

道瓊工業指數上漲 107.59 點，來到 1萬8502.99 點，漲幅 0.58％。

那斯達克指數上漲 13.41 點，來到 5232.33 點，漲幅 0.26％。

標準普爾 500 指數上漲 11.34 點，來到 2180.38 點，漲幅 0.52％。

費城半導體指數上漲 2.22 點，來到 803.62 點，漲幅 0.28％。

廣告
  • 金融股週一帶動美股上揚。（Bloomberg）

    金融股週一帶動美股上揚。（Bloomberg）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：金融股帶動美股上揚 道瓊漲107 點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.