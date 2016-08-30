金融股帶動美股上揚 道瓊漲107 點
2016-08-30 06:20
〔即時新聞／綜合報導〕美股在金融股與原物料股漲勢帶動下，週一大盤上揚，道瓊漲107 點。
《鉅亨網》報導，投資人消化經濟數據，亦找尋聯準會 （Fed） 下一步行動的線索。分析師說，市場重新評估 Fed 行動，仍預期可能在 12 月升息。
道瓊工業指數上漲 107.59 點，來到 1萬8502.99 點，漲幅 0.58％。
那斯達克指數上漲 13.41 點，來到 5232.33 點，漲幅 0.26％。
標準普爾 500 指數上漲 11.34 點，來到 2180.38 點，漲幅 0.52％。
費城半導體指數上漲 2.22 點，來到 803.62 點，漲幅 0.28％。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 占數百億國產 // 電協郵協想捐1成了事
- 蘋果公布iPhone7發表時間 台灣9/8凌晨1點
- 白歆惠顧胎兒 日夜趕戲學會這招
- 《觀察筆記》也是重北輕南
- 劉青雲搞笑耍鞭逗樂彭于晏
- 員工侵占公款、涉假美鈔案 就是不見故宮重懲
- 陳怡蓉北海道拍婚紗 回味薰衣草相戀原點
- 板橋房屋交易量 減少近四成三
- 上班一族8月徵文─避免職場「火山爆發」
- 不想上國中 兄當妹面跳樓亡
- 320萬年前人類始祖「露西」 死因揭曉竟是...
- 離奇車禍變槍擊 埔里知名礦泉水員工疑遭尋仇
- 星國再增15茲卡病例 疾管署29日提升旅遊疫情
- 2少年未申請 就登奇萊主北
- 立院913開議 林全施政報告
- 市境之南樹快滅頂 消波塊搶救
- 布魯塞爾犯罪學研究所爆炸
- 說話含滷蛋 原來是吶語症
- 非改裝車停殘障車位 身障挨罰判撤
- 《步步》首播下猛藥 皇子半裸入浴對打《雲畫》
- Serpenti Eyes on Me 寶格麗魅惑之美
- 北大特區發展快速 三小學都滿額
- 北海岸藝術祭 週日淡水開跑
- 辱警議員未褫奪公權 檢方上訴
- 海洋防衛隊成軍 朱立倫剪網不剪綵
- 李全教議員是否當選無效 今二審定讞
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US-based Global Taiwan Institute to open soon: sources
- 陳建寧被爆女兒非親生 網友疑前女友來亂
- 巴西總統彈劾案 羅賽芙堅持政變陰謀論
- 餓死重殘女兒？ 母搬家落跑
- 女稱遭網友迷姦 性愛照打臉
- 《贈票》湯姆漢克當機長 《奇蹟》成英雄
- 《第32屆VMA》碧昂絲超越娜姊奪8獎 德瑞克秀愛蕾哈娜
- 席夢思打造居家星級飯店睡感─星級系列9月上市 11道工序 進化涼感科技 高C/P值誘客
- 伴隨樂音出航─地中海音樂遊輪之旅
- 進超商躲仇家 自導自演搶劫招警
- 北市醫院暴力頻傳 3年半通報130件
- 業者喊「保證出團」 1人也須出團
- 忘憂森林白牌車載客 衍生亂象多
- 2020棒球想參奧 得打敗南韓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：金融股帶動美股上揚 道瓊漲107 點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分