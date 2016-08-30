金融股帶動美股上揚 道瓊漲107 點

2016-08-30 06:20

〔即時新聞／綜合報導〕美股在金融股與原物料股漲勢帶動下，週一大盤上揚，道瓊漲107 點。

《鉅亨網》報導，投資人消化經濟數據，亦找尋聯準會 （Fed） 下一步行動的線索。分析師說，市場重新評估 Fed 行動，仍預期可能在 12 月升息。

道瓊工業指數上漲 107.59 點，來到 1萬8502.99 點，漲幅 0.58％。

那斯達克指數上漲 13.41 點，來到 5232.33 點，漲幅 0.26％。

標準普爾 500 指數上漲 11.34 點，來到 2180.38 點，漲幅 0.52％。

費城半導體指數上漲 2.22 點，來到 803.62 點，漲幅 0.28％。