Fed暗示升息無支撐力 歐股收低
2016-08-30 02:52
〔中央社〕對於美國聯邦準備理事會暗示將因成長堅挺而升息，歐洲等地股市並未受到支撐，在紛紛猜測升息時機的情況下，多半走跌。
法蘭克福DAX 30指數下挫43.33點或0.41%，以10544.44點作收。
巴黎CAC 40指數跌17.62點或0.40%，收4424.25點。
倫敦股市因逢國定假日休市1天。
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