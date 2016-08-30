Fed暗示升息無支撐力 歐股收低

2016-08-30 02:52

〔中央社〕對於美國聯邦準備理事會暗示將因成長堅挺而升息，歐洲等地股市並未受到支撐，在紛紛猜測升息時機的情況下，多半走跌。

法蘭克福DAX 30指數下挫43.33點或0.41%，以10544.44點作收。

巴黎CAC 40指數跌17.62點或0.40%，收4424.25點。

倫敦股市因逢國定假日休市1天。