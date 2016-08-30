蘋果9月7日辦活動 可望發表新一代手機
2016-08-30 02:20
〔中央社〕蘋果公司今天為9月7日將在舊金山舉行的1項「特別活動」發出邀請函，屆時蘋果可望發表新1代iPhone手機。
邀請函符合蘋果一貫的隱密作風，除了說明這項憑函入場活動的日期、時間和地點外，別無太多內容。活動地點在舊金山市政廳附近的比爾格雷厄姆市政禮堂（Bill Graham Civic Auditorium）。
蘋果維持每年推出最新版iPhone手機的慣例，且推出時機要配合年末節日採購季節。
與新產品相關的傳言包括，這將是「iPhon 7」新手機，舉凡軟體、相機和處理速度都有進步，同時去除了耳機插孔。
此次活動還可能展示其他新一代產品，包括智慧錶和手提電腦。
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