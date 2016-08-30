| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不用猜了 蘋果公布iPhone 7在9月7日發表
 首頁 > 財經

蘋果9月7日辦活動 可望發表新一代手機

2016-08-30  02:20

〔中央社〕蘋果公司今天為9月7日將在舊金山舉行的1項「特別活動」發出邀請函，屆時蘋果可望發表新1代iPhone手機。

邀請函符合蘋果一貫的隱密作風，除了說明這項憑函入場活動的日期、時間和地點外，別無太多內容。活動地點在舊金山市政廳附近的比爾格雷厄姆市政禮堂（Bill Graham Civic Auditorium）。

蘋果維持每年推出最新版iPhone手機的慣例，且推出時機要配合年末節日採購季節。

與新產品相關的傳言包括，這將是「iPhon 7」新手機，舉凡軟體、相機和處理速度都有進步，同時去除了耳機插孔。

此次活動還可能展示其他新一代產品，包括智慧錶和手提電腦。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：蘋果9月7日辦活動 可望發表新一代手機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.