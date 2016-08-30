蘋果9月7日辦活動 可望發表新一代手機

2016-08-30 02:20

〔中央社〕蘋果公司今天為9月7日將在舊金山舉行的1項「特別活動」發出邀請函，屆時蘋果可望發表新1代iPhone手機。

邀請函符合蘋果一貫的隱密作風，除了說明這項憑函入場活動的日期、時間和地點外，別無太多內容。活動地點在舊金山市政廳附近的比爾格雷厄姆市政禮堂（Bill Graham Civic Auditorium）。

蘋果維持每年推出最新版iPhone手機的慣例，且推出時機要配合年末節日採購季節。

與新產品相關的傳言包括，這將是「iPhon 7」新手機，舉凡軟體、相機和處理速度都有進步，同時去除了耳機插孔。

此次活動還可能展示其他新一代產品，包括智慧錶和手提電腦。