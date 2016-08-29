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夏普盼組「日之丸」聯盟 JDI：沒聽說

2016-08-29  23:50

〔即時新聞／綜合報導〕夏普被鴻海收購後，夏普社長由鴻海集團副總裁戴正吳走馬上任，而他在接受日媒專訪時表示，希望能組成「日之丸」聯盟共抗中國、南韓的勢力，不過日本顯示器公司（JDI）則淡淡地回應：「沒聽說」。

《中央社》報導，戴正吳在接受《日本經濟新聞》等媒體訪問時，談到了「日之丸」聯盟的構想，他呼籲日本應該要以政府為中心，加速組成有機發光二極體（OLED）聯盟，共同對抗南韓及中國的OLED廠商。

報導指出，「日之丸」聯盟的目的是要開發適用於智慧型手機顯示器的OLED面板，蘋果等世界大廠已逐漸選擇用OLED，而這對指派戴正吳接掌夏普的鴻海來說，是今後的成長關鍵。

目前南韓的三星、LG這2家公司在全球的OLED市場中居於領先位置，如果依照戴正吳的盤算，組成了「日之丸」聯盟，那在未來的OLED市場上，和目前的版圖可能會大不相同。

不過JDI對於戴正吳的「日之丸」構想，則是淡淡地回應：「沒聽說」，表示沒有考慮合作。

《日經》指出，夏普和JDI間可能仍有嫌隙，像是JDI創立之初夏普未合併，而是走自己路線；而在夏普拋售時，JDI最大股東日本官民基金「產業革新機構」（INCJ），也和鴻海有過激戰。

戴正吳則是希望日本各界正視INCJ的問題，由政府出資組成新的OLED聯盟，讓夏普和JDI都能使用平台資源，重振日本企業的競爭力。

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  • 夏普社長戴正吳在接受日媒專訪時表示，希望能組成「日之丸」聯盟共抗中國、南韓的勢力，不過日本顯示器公司（JDI）則淡淡地回應：「沒聽說」。（法新社）

    夏普社長戴正吳在接受日媒專訪時表示，希望能組成「日之丸」聯盟共抗中國、南韓的勢力，不過日本顯示器公司（JDI）則淡淡地回應：「沒聽說」。（法新社）

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