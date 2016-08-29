威力彩、今彩539 頭獎均摃龜！

2016-08-29 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月29日）開獎的第105000069期威力彩，頭獎摃龜；第105000207期今彩539頭獎也摃龜。

第105000069期威力彩中獎號碼為：第1區「07、08、23、29、32、34」，第2區「05」。頭獎、貳獎都摃龜，參獎共6注獲得，每注可得15萬元，肆獎共46注獲得，每注可得2萬元，伍獎共182注獲得，每注可得4000元，陸獎共1238注獲得，每注可得800元，柒獎共2480注獲得，每注可得400元，捌獎共1萬3195注獲得，每注可得200元，玖獎共1萬6417注獲得，每注可得100元，普獎共2萬8705注獲得，每注可獲得100元。

第105000207期今彩539中獎號碼為「10、13、17、28、36」，頭獎摃龜，貳獎共155注獲得，每注可得2萬元，參獎共5515注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬3665注獲得，每注可獲得50元。

第105000069期38樂合彩中獎號碼為「07、08、23、29、32、34」，五合摃龜，四合9注中獎，每注可得6萬7500元，三合共92注中獎，每注可得5750元，二合共2306注中獎，每注可得750元。

第105000207期39樂合彩中獎號碼為「10、13、17、28、36」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元，三合共68注中獎，每注可得1萬1250元，二合共3341注中獎，每注可得1125元。

第105000207期3星彩中獎號碼為「533」，正彩共53注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000207期4星彩中獎號碼為「8494」，正彩共1注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。