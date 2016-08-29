康師傅上半年獲利重摔近65％ 股價跌很大
2016-08-29 19:42
［記者楊雅民／台北報導］康師傅控股（0322.HK）今日公布上半年累計營收為41.91億元，較去年同期衰退13.94%；稅後淨利約6968萬美元，則較去年同期大幅衰退約64.8%，每股稅後盈餘為1.24美分。
其中，方便麵事業上半年營收為15.42億美元，較去年同期衰退13.95%，稅後淨利為6999萬美元，則較去年大幅衰退63.75%。
飲料事業上半年25.35億美元，則較去年同期衰退14.4%，稅後淨利1.03億美元，則較去年同期衰退53.77%；方便食品事業上半年營收6300萬美元，稅後則虧損652萬美元。
康師傅控股股價也從2014年8月中港幣23.98元的高點一路走跌，今日收盤價已失守港幣8元大關，收在港幣7.91元；康師傅-DR（910322）今日收盤價為16元。
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