批兆豐案官官相護 黃國昌：對金管會調查失去信任

2016-08-29 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕針對兆豐商銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元（約新台幣57.5億元），財政部次長蘇建榮今（29）日表示「不會約訪蔡友才，主要由金管會負責行政調查，目前也沒打算對蔡友才提告」，對此，時代力量立委黃國昌就在臉書發文，表示「令人非常失望」，質疑金管會的行政調查「是真的在調查？還是在官官相護？」，同時表示事情發展至今，「我對金管會的調查已喪失信任。」

黃國昌在文中指出，兆豐海外分行違反洗錢防制規定，早從2012年就遭糾正裁罰，時任兆豐董事長的蔡友才跟總經理徐光曦對此次1.8億美金的罰鍰難辭其咎，「徐光曦現在竟然以新任董事長的身分，在進行所謂的兆豐內部調查，更是荒謬絕倫」。

黃國昌批評，財政部難道連最起碼的利害關係人迴避都做不到，「目前的行政調查，到底是真的在調查，還是在官官相護，順便為前在被告爭取脫產時間？」