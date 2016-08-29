中國童裝市場成長 淘帝-KY總經理：對下半年有信心
〔記者陳柔蓁／台北報導〕中國中、高階童裝通路品牌商淘帝-KY（2929）因中國童裝市場持續成長，並隨市場趨勢調整通路與產品結構、持續用廣告提升「TOPBI」品牌曝光度，總經理周志鴻表示，對今年下半年至未來兩年的表現相當有信心。
周志鴻昨（29）日在台灣證交所舉辦的「外國上市公司財務業務說明會」上指出，受惠中國城鎮化，以及全面開放二胎政策，中國一年可增加兩千萬名新生嬰兒；預估中國童裝產業截至2018年年複合成長率可達10.5%，據Frost & Sullivan調查，童裝市場到2019年平均每戶消費額將到達兩萬人民幣，將近2014年的兩倍，當中又以一～三歲的嬰幼兒服飾成長力道最強，因此淘帝後市看好。
淘帝2016年1至7月合併營收為28.55億元，年增率為6.81%，不到10％，但毛利成長有20％，且因為冬裝單價較夏裝高，周志鴻對下半年營收表現信心滿滿。
周志鴻認為，淘帝最大挑戰是「擴店」，目前中國的實體銷售通路因電商衝擊受到壓力，因應之道為今年下半年將加盟、經銷商從商場（shopping mall）轉向「街鋪店（商業街店鋪）」與「社區店」；能少讓商場剝一層皮，並使消費者互動與黏著度，現金流每天都有，淘帝對市場反應也將更快、更即時。
由於現代年輕父母習慣上網購物，淘帝期待電商通路將成下半年帶動業績向上突破。
淘帝每年的廣告費用約占營收13％，持續加強在交通工具的曝光度，像是高鐵、計程車、飛機上，目標中高階、有消費力的客層。
接下來中國零售業大事為「雙十一」購物節，但看似訂單滿檔的背後也有高退貨率的隱憂，存貨管理勢必牽動獲利表現，周志鴻說，過去幾個月他拜訪中國各地的供應商，也確保他們的生產供應鏈管理，符合ISO9001流程，並與加盟和經銷及時溝通，如此去化存貨壓力。
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