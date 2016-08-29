被指血汗工廠 和碩發聲明澄清駁斥
〔記者卓怡君／台北報導〕iPhone新機上市在即，代工廠和碩（4938）又被媒體指為血汗工廠，員工超時加班，對此，和碩發出聲明指出，和碩向來最重視員工的安全，盡力確保每個員工皆在健全的工作環境中工作。除了以高標準來嚴格培訓管理人員及員工外，也會邀請外部稽核機構，定期檢查廠區，以發現尚待改進的地方。同時，也與客戶密切合作，力求達到客戶的行為準則，或甚至做到更好。
和碩表示，所有員工於任職前，公司皆會對其完成工作相關介紹與訓練，且如有需要，公司也會配發各工作崗位所需之安全護具。藉由電子管理系統及識別證閘門系統，來盡力確保員工工時不超過每周60小時，且一週工作以六天為限。在上述的管理之下，目前達成率已屆95%，盡力確保每位員工於尖峰時刻能盡速通過閘門系統，平均所需時間低於四分鐘，報導所述並非事實。
此外，和碩高度重視員工的意見，故提供各種管道讓員工自由表達意見，並確保每件申訴案件皆以最快速度處理完畢。近年來，和碩建立全新的員工服務中心，並備有顧問及人資部門提供即時協助，解決員工的問題。和碩嚴格遵守員工薪資之相關規定，並給予員工優於最低工資之底薪。為了確保員工即時獲取工時、薪資及園區相關資訊，在園區各處如宿舍、工廠、公共空間等，皆設置了電腦觸控平台供員工隨時進行查詢。
和碩指出，由於工會是和碩與員工重要的溝通管道，鼓勵員工參與工會，並將意見透過工會代表反映。工會是獨立運作的組織，而工會代表則是由工會成員提名及推舉的。在員工服務中心內，工會設有專用的辦公室，以確保員工聯絡工會的便利性。未來和碩也將持續支持工會組織，確保工會運作流暢。
和碩強調，對於各項指控，皆嚴肅看待。若是有發現缺失，也將採取必要之改進措施。未來和碩將持續投注相關資源以確保員工健康、安全，並擁有良好的生活品質。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台灣第一隻 碩士漁民養出6尾斤本土大草蝦
- 4前主席聚首 傳吳伯雄哽咽「怎會慘到這地步？」
- 韓版《步步》今開播 劉在錫妖嬌娘娘尬皇子
- 兆豐銀案 北檢下午傳喚前財政部長張盛和
- 考察都更及綠能 魏明谷率隊訪日
- 昨日西門紅樓旁酒吧火警 竟是連續縱火犯放火
- 紐黑文女網賽 莊佳容連2年女雙亞軍
- 共享藝文場館 租借平台客製化媒合
- 爬坡失控撞擋土牆 砂石車司機不治
- 少年升國中首日墜樓亡 妹：輕生念頭已有一段時間
- 「愛犬惹的禍」 女星臉都丟光了
- 防國中小學意外 跨部「安心走廊及愛心服務站」上場
- 台中97路公車通往苑裡 今天啟程了
- 女騎士遭撞夾動不了 消防員費勁拉出送醫
- 105學年度開學 建臺6對雙胞胎新生
- 開學了 橋頭國小許厝分校幾乎全員到齊
- NBA》最佳火鍋僅獲第7 懷特塞德：聯盟不愛我 （影音）
- 開學了 新埔警分局警察忙護童
- 推薦族群委員人選未獲原民會採用 卑南族民族議會撻伐
- 雄三誤射起訴3官兵 雄檢：確認全案是意外
- 王宇婕想當親媽 掌摑安俊朋金拍謝
- 玩笑開過頭！「玖壹壹」春風鬥雞眼模仿蕭煌奇
- 調查委員郭清江：機捷快速改善 積極解決機電是關鍵
- 〈台灣14名跑者參加〉斯巴達馬拉松 挑戰連續36小時
- 「穆斯林都是恐怖分子」 婦人戴頭巾遭驅趕
- 黃明志爆拘留所黑幕 外勞疑染肺癆快咳死
- 國道客運 9.6全面進駐新竹轉運站
- 艋舺公園太吵了 街友嚮往清幽小天地
- 桃園市長批審計報告 議員：現在是帝制？
- 《小時代》導演遭除名 討權利挨轟炒作
- 遭批「球員兼裁判」 社工告應曉薇不起訴
- 廖曉喬有Tiffany加持 超深V豪氣登場
- K歌變K人 10人亂鬥3傷
- 鯨豚迷途誤闖 慘死台東富岡漁港航道
- 怕拿不到贍養費 查理辛前妻們同意費用砍半要求
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lawmaker apologizes for criticizing Hualien voters
- 維納斯的呢喃（8／29～9／4）
- 正妹主播顛覆端莊形象 辣扮小丑女曬蠻腰！
- 建議奧運刪除女子舉重 中國官媒理由令人傻眼...
- 夜來愈熱 興達港情人碼頭瘋抓寶
標題：被指血汗工廠 和碩發聲明澄清駁斥
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email