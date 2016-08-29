被指血汗工廠 和碩發聲明澄清駁斥

2016-08-29 17:27

〔記者卓怡君／台北報導〕iPhone新機上市在即，代工廠和碩（4938）又被媒體指為血汗工廠，員工超時加班，對此，和碩發出聲明指出，和碩向來最重視員工的安全，盡力確保每個員工皆在健全的工作環境中工作。除了以高標準來嚴格培訓管理人員及員工外，也會邀請外部稽核機構，定期檢查廠區，以發現尚待改進的地方。同時，也與客戶密切合作，力求達到客戶的行為準則，或甚至做到更好。

和碩表示，所有員工於任職前，公司皆會對其完成工作相關介紹與訓練，且如有需要，公司也會配發各工作崗位所需之安全護具。藉由電子管理系統及識別證閘門系統，來盡力確保員工工時不超過每周60小時，且一週工作以六天為限。在上述的管理之下，目前達成率已屆95%，盡力確保每位員工於尖峰時刻能盡速通過閘門系統，平均所需時間低於四分鐘，報導所述並非事實。

此外，和碩高度重視員工的意見，故提供各種管道讓員工自由表達意見，並確保每件申訴案件皆以最快速度處理完畢。近年來，和碩建立全新的員工服務中心，並備有顧問及人資部門提供即時協助，解決員工的問題。和碩嚴格遵守員工薪資之相關規定，並給予員工優於最低工資之底薪。為了確保員工即時獲取工時、薪資及園區相關資訊，在園區各處如宿舍、工廠、公共空間等，皆設置了電腦觸控平台供員工隨時進行查詢。

和碩指出，由於工會是和碩與員工重要的溝通管道，鼓勵員工參與工會，並將意見透過工會代表反映。工會是獨立運作的組織，而工會代表則是由工會成員提名及推舉的。在員工服務中心內，工會設有專用的辦公室，以確保員工聯絡工會的便利性。未來和碩也將持續支持工會組織，確保工會運作流暢。

和碩強調，對於各項指控，皆嚴肅看待。若是有發現缺失，也將採取必要之改進措施。未來和碩將持續投注相關資源以確保員工健康、安全，並擁有良好的生活品質。