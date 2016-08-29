追查兆豐銀案 丁克華: 九月底公布結果
2016-08-29 17:05
〔記者王孟倫／台北報導〕針對兆豐銀紐約分行遭美裁罰案，金管會主委丁克華今天表示，已採取雙頭並進，在國內部分已約談27位兆豐銀相關人員，兩週內可以完成調查，在海外金檢部分，9月15日前可完成，由於還要把國內外兩邊資料交叉比對，要等到9月底前才能出具調查報告。
此外，有媒體詢問，檢調已經約談前財政部長張盛和，為釐清案情，金管會是否也會約詢張盛和？丁克華表示，這部分是檢調的工作與職責，金管會是金融業的監督機關，並非督導各部會。
據瞭解，由於外界高度關注本案，金管會在九月底公布兆豐遭裁罰案之調查報告後，將同步對兆豐與相關人員祭出行政裁罰命令。
丁克華今天下午出席一場公開活動，對於昨天金管會馬拉松七個半小時約詢兆豐銀前董事長蔡友才等人，他說，金管會人員在假日也上班積極處理本案，主要訊問重點包括：為何沒有充分執行客戶實地查核？總行對海外分行督導功能為何欠缺不足？
至於案情有無突破性發展？丁克華解釋，我們還要先進行整體案情釐清，並與跨部會專案小組討論後，再一起跟外界報告。
丁克華表示，昨天已經派人搭機赴兆豐銀紐約分行及巴拿馬分行進行專案金檢，比原先規劃行程提早一天，這部分要等9月15日前可完成；至於國內部分，進程比較快速，兩週內就會有結果。不過，丁克華指出，正式對外界說明行政調查結果，大約要到九月底，因為國內國外資料必須一起交叉比對。
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