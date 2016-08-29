新台幣爆量重貶逾1角 創一週新低
2016-08-29 16:06
新台幣終場重貶1.29角，以31.801元兌1美元作收，匯價連2貶並創1週新低。（法新社）
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天受到美國聯準會（Fed）主席葉倫釋出「鷹派」訊息衝擊，終場重貶1.29角，以31.801元兌1美元作收，匯價連2貶並創1週新低，台北外匯經紀公司成交量為9.12億美元。
外匯交易員表示，新台幣盤初一度狂瀉超過2角，因出口商順勢拋售美元，才導致貶幅逐步收斂，然而，後續若引發熱錢提早獲利了結，匯價仍有續往貶值方向前進的空間。
新台幣今以31.860元開出，最高31.780元、最低31.878元，終場收31.801元。
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