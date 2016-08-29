美國升息機率高 台股驚守9100點

2016-08-29 14:56

〔記者楊雅民／台北報導〕美國聯準會主席葉倫暗示升息可能性增強，造成台股今日早盤一度重挫逾百點，買盤隨後進場拉抬，收盤加權指數守住9100點，收在9110.17點，單日成交量達650億元。

各大類股指數跌多漲少，塑膠類股指數微漲0.14%、紡織類股指數上漲0.59%、機電類股指數上漲0.11%、橡膠類股指數上漲0.18%、營建類股和金融類股指數分別上漲0.31%和0.35%。

股王大立光今日小跌0.69%，收在3615元；漢微科收在平盤；精測則小漲0.96%，收在1050元；鴻海則上漲0.9%，收在89.3元；台積電小跌0.28%，收在176.5元。