岱宇新股明起競拍 預計9/20掛牌上市

2016-08-29 15:01

〔記者陳永吉／台北報導〕運動器材廠--岱宇國際 （1598）為配合初次上市前公開承銷總股數為10,226仟股，其中7,437仟股採競價拍賣，競價拍賣從8月30日起至9月1日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為37.2元，每標單最低為2張，以價高者優先得標；本次競拍將於9月5日上午10點開標，該公司預計9月20日正式掛牌上市。

岱宇國際主要產品可分為心肺功能健身器材及輕量型健身器材兩大類。心肺功能健身器材包括電動跑步機、橢圓機、健身車，輕量型健身器材則有搖擺啞鈴及超輪等。岱宇國際（1598）產品以外銷為主，約佔97%，其中又以外銷美洲市場比重最重，約佔65%，其次為中國市場，約佔11%。此外，岱宇也領先業界，自2013年起便著手醫療康復市場產品及市場布局，目前產品已通過歐盟的醫療等級認證，持續建構全球醫療復健器材之行銷通路，也於去年推出與日本技術合作醫療復健器材，成功切入日本高齡化復健市場。