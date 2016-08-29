兆豐案牽扯 彭淮南：未介入金融機構人事案
2016-08-29 14:45
「兆豐案」持續延燒，而現任兆豐金（2886）董事長徐光曦人事案也牽扯到中央銀行，對此，央行總裁彭淮南今天強調：「未介入金融機構人事案」。（資料照，記者羅沛德攝）
〔記者盧冠誠／台北報導〕「兆豐案」持續延燒，而現任兆豐金（2886）董事長徐光曦人事案也牽扯到中央銀行，對此，央行總裁彭淮南今天強調：「未介入金融機構人事案」。
兆豐商銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元，震撼全國，徐光曦8月16日自華南金（2880）轉任後兆豐金後，隨即飛往美國負責善後工作，卻有部分人士指出，徐回鍋兆豐金與彭淮南有關，且徐與彭為連襟關係。
對此，彭淮南首度打破沉默，強調未介入金融機構人事案。
而為釐清案情，台北地檢署上週以證人身分約談徐光曦，當時上任剛滿一週、為兆豐案四處奔波的他，離開地檢署時無奈地說：「我是解決問題的人，卻被認為製造問題，這樣不太妥當。」
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