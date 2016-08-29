| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣爆量重貶逾1角 創一週新低 葉門亞丁市軍區遭自殺炸彈攻擊 至少已45死
 首頁 > 財經

兆豐案牽扯 彭淮南：未介入金融機構人事案

「兆豐案」持續延燒，而現任兆豐金（2886）董事長徐光曦人事案也牽扯到中央銀行，對此，央行總裁彭淮南今天強調：「未介入金融機構人事案」。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-08-29  14:45

〔記者盧冠誠／台北報導〕「兆豐案」持續延燒，而現任兆豐金（2886）董事長徐光曦人事案也牽扯到中央銀行，對此，央行總裁彭淮南今天強調：「未介入金融機構人事案」。

兆豐商銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元，震撼全國，徐光曦8月16日自華南金（2880）轉任後兆豐金後，隨即飛往美國負責善後工作，卻有部分人士指出，徐回鍋兆豐金與彭淮南有關，且徐與彭為連襟關係。

對此，彭淮南首度打破沉默，強調未介入金融機構人事案。

而為釐清案情，台北地檢署上週以證人身分約談徐光曦，當時上任剛滿一週、為兆豐案四處奔波的他，離開地檢署時無奈地說：「我是解決問題的人，卻被認為製造問題，這樣不太妥當。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央銀行 兆豐金 兆豐銀涉洗錢 彭淮南 徐光曦
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：兆豐案牽扯 彭淮南：未介入金融機構人事案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.