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紡織好強！反應秋冬服飾拉貨潮

2016-08-29  13:45

〔記者陳柔蓁／台北報導〕今天台股早盤震盪，大跌近百點，各類股表現令人失望，但紡織業因為反應進入秋冬的服飾拉貨潮，在股王儒鴻（1476）上漲逾3％、股后聚陽（1477）漲近2％帶動下，類股仍能維持上漲。

台灣紡織業是國際服飾品牌供應鏈，出口依存度高達八成，業內人士指出，英國即將脫歐的不確定性、美國兩大總統候選人對外經貿政策趨於保守，打擊國際消費者和資本市場信心，從而間接影響到消費者的購買習慣，尤以服飾業的反應最明顯，像是消費趨勢從流行取向轉為耐穿、舒適、機能性需求；全球4大「快時尚」品牌ZARA、H&M、GAP、優衣庫不再受青睞，庫存壓力湧現。

日系品牌優衣庫更因為國際資金驅往日圓避險，導致日圓兌美元「升升不息」，在美國市場上半年的虧損擴大，加上歐美人士消費習慣改變，從以前賺五十花六十元，現在變成賺五十要存三十，優衣庫已關閉數間海外店面。

這些庫存壓力延續到台灣紡織業，讓各紡織廠的庫存壓力跟著上升，幸好秋冬的服飾的拉貨潮，讓各廠到第四季庫存打得差不多，但「不景氣是一個大趨勢」，國內紡織集團高層說：「國內紡織業第四季業績是相對較好，不會到太好。」

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  • 紡織股王儒鴻（1476）上漲逾3％（圖擷取自YAHOO股市）

    紡織股王儒鴻（1476）上漲逾3％（圖擷取自YAHOO股市）

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