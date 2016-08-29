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葉倫「鷹鷹der」 新台幣午盤重貶逾1角

2016-08-29  12:23

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）上週五於傑克森霍爾（Jackson Hole）年會上釋出鷹派訊息，衝擊主要亞洲貨幣，新台幣匯率亦呈現重貶格局，中午暫以31.789元兌1作收，大貶1.17角，台北外匯經紀公司成交量為5.1億美元。

葉倫於今年的Jackson Hole年會上表示，由於就業市場和經濟改善，升息的可能性在近幾個月有所增強。對此，匯銀主管解讀，葉倫雖未指出Fed下一步將怎麼做，但卻強化了今年再度升息的可能。

外匯交易員認為，Fed去年12月展開近10年首度升息，葉倫談話大幅提振鷹派士氣，讓外界預期Fed即便9月不升息，最晚也會在12月有所行動、重啟升息。

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  • 新台幣匯率呈現重貶格局，中午暫以31.789元兌1作收，大貶1.17角，台北外匯經紀公司成交量為5.1億美元。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣匯率呈現重貶格局，中午暫以31.789元兌1作收，大貶1.17角，台北外匯經紀公司成交量為5.1億美元。（資料照，記者李靚慧攝）

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