鋼筋本週報價維持平盤
2016-08-29 11:43
〔記者羅倩宜／台北報導〕電爐鋼廠豐興（2015）今（29日）開出本週廢鋼、鋼筋及型鋼盤價，全面維持平盤。國際廢鋼行情上週呈現平盤下小降；美國大船廢鋼維持在每噸240美元，與前週相當；日本2H廢鋼由每噸240降至234美元；貨櫃廢鋼維持平盤在每噸200美元。澳洲鐵礦砂由每噸61.25美元降至60.75美元。
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