提告蔡友才？ 財政部：「目前」還沒
2016-08-29 09:54
〔記者盧冠誠／台北報導〕兆豐商銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元，案情不斷延燒，對於未來是否對兆豐金（2886）前董事長蔡友才提告，財政部次長蘇建榮表示，「目前」還沒。
為釐清「兆豐案」，金管會昨對蔡友才進行長達近8小時的馬拉松約談，而財政部是否跟進，蘇建榮今早出席土地銀行70週年行慶茶會時表示，須等行政院專案小組調查完畢後，才會有進一步行動，以及行政上的檢討。
蘇建榮指出，「目前」還沒（對蔡友才提告），要等檢討報告出來以後再說，因為目前還在釐清整個過程。
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