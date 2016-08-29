台股9100點上震盪 本週看鴻家軍、摩台結算

外資持續買超，但金額趨少，台股量能依舊緊縮，加權指數維持高檔震盪；台股早盤小跌，在9100點震盪。（圖擷取自YAHOO股市）

2016-08-29 09:28

〔記者陳柔蓁／台北報導〕外資持續買超，但金額趨少，台股量能依舊緊縮，加權指數維持高檔震盪；台股早盤小跌，在9100點震盪。

本週影響盤勢事件有：鴻海集團除權息行情、外資在週二摩台期結算後現、期貨部位變化，以及新台幣後續走勢。

觀察大型權值股表現，國泰金（2882）上漲0.51%，報39.6元；鴻海（2317）上漲0.89%，報89元；台積電（2330）下跌0.56%，報176元；大立光（3008）下跌0.27%，報3630元；智易（3596）下跌1.1%，報71.8元；廣宇（2328）上漲0.27％，報24.75元；和大（1536）下跌0.9％，報165.5元。

台系券商分析師認為，指數站回所有均線之上，短線在外資現貨重回買盤及台指期未平倉多單高達8萬口以上，台股多方架構仍未改變，可留意高殖利率概念股及業績題材股。