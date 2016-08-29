| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
雄三飛彈誤射1死3傷 雄檢偵結起訴3人
 首頁 > 財經

台股9100點上震盪 本週看鴻家軍、摩台結算

外資持續買超，但金額趨少，台股量能依舊緊縮，加權指數維持高檔震盪；台股早盤小跌，在9100點震盪。（圖擷取自YAHOO股市）

2016-08-29  09:28

〔記者陳柔蓁／台北報導〕外資持續買超，但金額趨少，台股量能依舊緊縮，加權指數維持高檔震盪；台股早盤小跌，在9100點震盪。

本週影響盤勢事件有：鴻海集團除權息行情、外資在週二摩台期結算後現、期貨部位變化，以及新台幣後續走勢。

觀察大型權值股表現，國泰金（2882）上漲0.51%，報39.6元；鴻海（2317）上漲0.89%，報89元；台積電（2330）下跌0.56%，報176元；大立光（3008）下跌0.27%，報3630元；智易（3596）下跌1.1%，報71.8元；廣宇（2328）上漲0.27％，報24.75元；和大（1536）下跌0.9％，報165.5元。

台系券商分析師認為，指數站回所有均線之上，短線在外資現貨重回買盤及台指期未平倉多單高達8萬口以上，台股多方架構仍未改變，可留意高殖利率概念股及業績題材股。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 鴻家軍 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：台股9100點上震盪 本週看鴻家軍、摩台結算


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.