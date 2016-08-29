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兆豐案 徐光曦再赴救火 傳美方再罰及台金檢分行

2016-08-29  09:11

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀遭到美國重罰57億元案，目前傳出美聯邦準備銀行（FRB）可能再罰，且金管會金檢人員也火速趕往美國對紐約及巴拿馬分行做專案金檢，董事長徐光曦昨天再度赴美，除了坐鎮紐約以應對金檢之外，也要拜會美聯邦銀的相關單位。

兆豐銀涉洗錢案，後續焦點正移往美國，包括美國FRB可能就涉洗錢部分進行處罰，《工商時報》報導，徐光曦急著率企劃處長莊瑞中、法遵主管陳天祿等人一起前往救火；徐光曦此行赴美，重點將拜會聯邦準備銀行（FRB）的伊利諾分行、加州分行，和芝加哥、洛杉磯、矽谷的DFS；但是否再度拜訪美國聯邦準備銀行紐約分行，兆豐銀內部則未漏口風。

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  • 兆豐金控董座徐光曦再赴美救火。（資料照，記者黃耀徵攝）

    兆豐金控董座徐光曦再赴美救火。（資料照，記者黃耀徵攝）

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