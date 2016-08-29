TTIP沒了 TPP今年過關也很難

2016-08-29 05:20

〔中央社〕歐洲向美國的跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP）說不，而已完成談判的跨太平洋夥伴協定（TPP），今年想在國會通過的機會，也非常渺茫。

美國總統歐巴馬即將啟程、前往中國參加20國集團（G20）峰會，白宮出發前就強調，歐巴馬將繼續賣力倡議TPP；而在歐巴馬啟程前夕，德國副總理兼經濟部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）主動表示，美國與歐洲聯盟談判的TTIP已告失敗。

不難想像，屆時人在杭州參加G20的歐巴馬，面對同樣與會的歐盟主要國家領袖，若還想開口再談TTIP將有多尷尬；而TPP成員中的加拿大、澳洲、日本及墨西哥的元首也將參加G20，美國國會現在的態度，將讓歐巴馬在中國主場、向這些盟邦再保證他推動TPP的決心，變得更像「不可能的任務」。

國會還在暑期休會期間，但是參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）上週重申，他已經說過，受總統大選影響，今年國會批准TPP的可能性渺茫，國會考慮將表決日程延到2017年。

他說，「TPP存在重大缺陷，今年不會對這個協定採取行動」，但又指出，這個協定還存在，而新白宮主人可以繼續潤飾、修改這個協定，「我希望美國留在這個貿易協定中。」

美國貿易代表署已多次表明，TPP不可能重新談判，而新加坡總理李顯龍日前訪問華府時，更當起歐巴馬的啦啦隊、強調TPP關乎美國在區域的領導力，希望美國政治人物要仔細考慮。

不過，正如美國已故的前聯邦眾議院議長歐尼爾（Tip O'Neill）所言，「所有的政治都是地方政治」，TPP這一關乎美國在國際政治的佈局，對國會來說，比不上國內政治角力與爭取選票來得重要，而麥康奈的清楚表態，等於讓歐巴馬希望在明年1月前、在TPP文件上簽上自己的名字、讓法案生效的願望宣告破滅。

哥倫比亞廣播公司（CBS）形容，TPP已成為總統大選期間的票房毒藥，美國共和黨總統候選人川普及民主黨總統候選人希拉蕊都反對這個協定。

在當前全球化遭強烈質疑的氛圍下，自由貿易協定處於「天不時、地不利、人不和」，歐巴馬念茲在茲的TPP與TTIP這兩項政治遺產，恐都將成為他的遺憾。