金管會約談蔡友才 白天到夜晚7小時馬拉松
2016-08-28 22:20
［記者吳佳蓉／台北報導］為釐清兆豐紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰的行政責任，金管會今約談兆豐金前董座蔡友才，結束長達七小時馬拉松約談，面對媒體追問，蔡表示，說明的很清楚了，並反駁拒絕財政部約談一事，反問「真的是這樣嗎，你們去查查看？」
金管會今約談蔡友才及兆豐總經理吳漢卿，約談人員包括銀行局及檢查局，從下午兩點開始、直至晚上九點才結束，過程長達七小時，時間是上周北檢約談的兩倍以上。
約談前蔡友才受訪時表示，「我今年來就是來說明清楚的，我會去解釋，」面對媒體追問，僅以近十次抱歉回應，相較上周赴北檢約談，氣焰明顯收斂。吳漢卿則是於兩點十六分抵達，於六點五十分一言不發、表情凝重的快步離開。
晚間九點十五分，蔡友才結束約談步出金管會時，神情明顯疲憊，面對大批媒體等候僅回應，說明的很清楚了，約談內容於偵查期間不能對外公開。對於為什麼拒絕財政部約談，他反問，「真的是這樣嗎，你們去查查看？」之後便不發一語，過程中混亂推擠，蔡的眼鏡一步被撥掉，隨後由旁人攙扶上車。
會後銀行局局長詹庭禎說明，約談會耗這麼久是因為有很多問題要詢問，該請教的也都請教了，蔡也很詳細的回答、確認，相信可以幫助釐清疑點，金管會會在兩周內完成調查工作。
另一方面，相關檢查同仁也已動身前往兆豐銀行巴拿馬分行及紐約分行，將於巴拿馬當地時間八月廿九日執行現場金檢。對於是否會在有下一波約談，詹庭禎回應，目前沒有規劃。
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