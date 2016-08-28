日銀總裁黑田：必要時將毫不猶豫地提高貨幣刺激

2016-08-28 20:53

〔記者盧永山／台北報導〕全球央行首長在美國懷俄明州傑克森霍爾的年會週日落幕，會中各國央行首長強調需要貨幣政策的支援，而日本銀行總裁黑田東彥表示，必要時將毫不猶豫地提高貨幣刺激措施。

黑田東彥表示：「毫無疑問的，在下列3個面向，我們有實施額外寬鬆的寬裕空間，包括資產購買、貨幣為基礎的指針、以及負利率，日銀將謹慎考慮如何最好地運用政策機制，以達到物價穩定的目標。」

黑田東彥指出：「我們政策的重要元素之一是推高通膨預期，以達到物價穩定目標，並讓通膨預期和物價目標定錨，日銀在每次的貨幣政策會議將繼續檢視經濟活動和物價的風險，必要時將毫不猶豫地採取額外的貨幣政策措施。」

日銀下次會議時間定在9月20至21日。

歐洲央行理事柯爾（Benoit Coeure）在同場會議中也說，若歐元區各國政府沒有採取行動提振長期成長，歐洲央行可能得採取進一步的貨幣措施。