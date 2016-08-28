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六角旗下3品牌 進軍紐約餐飲市場

2016-08-28  15:29

〔記者楊雅民／台北報導〕六角國際（2732）結合旗下「餐」Kingza王座日式豬排、「飲」Chatime日出茶太與「烘焙」Bake Code烘焙密碼3品牌，進駐美國紐約開店，插旗全球餐飲業一級戰區。

六角今年1~7月累計營收約11.49億元，較去年同期成長28.4%，其中台灣、東協市場與歐美市場的營收貢獻占比各約占3成。

六角國際董事長王耀輝表示，六角一直將北美市場視為積極展店的目標市場，2011年以Chatime日出茶太品牌進軍美西市場。

經過兩年籌備，正式由美西市場跨入美東市場，並以紐約法拉盛為起點，主要是看中法拉盛地區的移民來自70個不同國家，且為紐約地區亞裔人口重要群聚之處，也是東方餐飲匯流重地。

王耀輝並指出，下一步將以美國華人較多的地區優先展店，包括西雅圖或是加州，長期則希望Chatime在美國市場，可以像東協地區的馬來西亞和印尼一樣，展店規模達150家以上。

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  • 六角國際（2732）結合旗下Kingza王座日式豬排、Chatime日出茶太與「烘焙」Bake Code烘焙密碼3品牌，進駐美國紐約開店，插旗全球餐飲業一級戰區。（圖由六角國際提供）

    六角國際（2732）結合旗下Kingza王座日式豬排、Chatime日出茶太與「烘焙」Bake Code烘焙密碼3品牌，進駐美國紐約開店，插旗全球餐飲業一級戰區。（圖由六角國際提供）

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