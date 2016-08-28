吐4900萬 國揚集團侯西峰保住妻子心愛物…

國揚集團創辦人侯西峰（右）吐出 4900萬元，以保住妻子的心愛古玉。（資料照，記者張忠義攝）

2016-08-28 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕產業界名人國揚集團創辦人侯西峰被國稅局逼出一筆 4900多萬元的欠稅款，而據報導，主要是行政執行署台北分署查封他妻子所擁有，存放在銀行保險箱的一批古玉，這筆古玉總值雖然不如 4900萬元，但是，是他妻子的心愛物，為不讓妻子難過，侯西峰乖乖的承諾繳交欠稅款，以防這批古玉遭到法拍。

《蘋果日報》報導，行政執行署台北分署原本將在後天拍賣一批屬於侯西峰妻子所有的古玉，包括黃沁彩帶玟玉璧、辟邪等22件古玉，其中最貴的一塊玉是價值約 75萬元的「灑金沁帶」，但是，侯西峰緊急向執行官表明願意在今年 10月底分批清償欠稅，而且已繳清約 2500萬元的稅款，讓行政執行署認可他的誠意，同意暫緩拍賣古玉。

據報導，曾擁有千億資產的名人侯西峰欠下4900萬元稅款，是被台北國稅局查出，他曾在1997年欠繳的贈與稅而欠稅擔保人則是他的妻子。