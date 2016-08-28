台灣DRAM廠爆百人將跳槽中國 傳是「他」出手！
2016-08-28 10:07
近年來中國砸銀彈併購企業，台廠接連爆發內鬼案，如今又傳出恐有大批DRAM人才將出走。科技廠示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者洪友芳攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台塑集團旗下DRAM（動態隨機存取記憶體）廠華亞科前董事長、南亞科前總經理高啟全，去年加入中國紫光集團，震撼業界，現有消息傳出，高啟全擔任紫光長江存儲營運長，更計畫大舉挖角台灣DRAM人才，消息人士透露，目前已有近10位台灣幹部級人才將跳槽，也將引發集體跳槽效應。
《科技新報》報導，中國紫光和武漢新芯日前宣布合體，共組「長江存儲科技有限責任公司」，據悉高啟全擔任長江存儲營運長，而高啟全運用自己的人脈，挖角南亞科、華亞科的幾名主管，當中甚至不乏退休副總級高層人士，消息人士預估，台灣至少會流失上百位DRAM人才，投效對岸企業。
報導提到，近年來中國砸銀彈併購企業，台廠聯發科、友達、穩懋等也接連爆發內鬼案，員工竊資賣給中國案例屢見不鮮，如今又傳出恐有大批DRAM人才將出走，不少業界人士相當憂心。
《中國時報》則報導，業界和學界對此消息都不意外，中國為扶持晶片發展，去年組建約200億美元的積體電路發展基金，早就有企業在台灣設立辦事處挖人才。報導引述資策會資深產業顧問兼資深總監陳子昂說法，他認為，目前台灣DRAM前景受限，在市場機制下，政府沒有整體戰略，應該要趕快釐清，台灣哪些產業領域該抓、該放，把資源導入有競爭力的領域。
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