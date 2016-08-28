10年房價3級跳 「文林苑」 住戶終於要搬回家了！

文林苑將在下個月交屋。文林苑大門資料照，擷取自樂揚建設官網）

2016-08-28 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕史上最激烈都更抗爭戶「文林苑」，建商決定在下個月交屋，歷經抗爭、等待 10年之後，住戶終於要搬回新家，房價3級跳，每坪直逼百萬元。

號稱史上最大都更抗爭的台北市「文林苑」，已在 5月 17日取得使用執照，建商樂揚建設在處理最後的修繕工程之後，預定下個月交屋。

《工商時報》報導，文林苑都更自救會會長謝春嬌滿懷感慨，也滿心歡喜，在 96年簽字參與都更，等了 10年終於可以搬回家，但當中，有很多波折及辛酸，住戶甚至有 3位等不到搬回家就「先走了」。

在這過程中，開發商也加碼升級建材，樂揚建設開發部經理戴昇益表示，至少追加近8,000萬元在公共空間，包括一樓大廳、交誼室、兒童遊戲空間及社區內的「共餐」廚房等。

10年間，是台北市房價跳躍式成長階段，據報導，樂揚手中還有 14戶，準備進行2度銷售，每坪開價 95萬元，而早在 2007年時，樂揚以每坪約 30出頭萬元進行整合，之後以 2009年開價 63萬元銷售，不過成交價落在 5字頭。