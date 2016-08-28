| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
礁溪鄉溫泉飯店 一男子墜樓身亡
 首頁 > 財經

10年房價3級跳 「文林苑」 住戶終於要搬回家了！

文林苑將在下個月交屋。文林苑大門資料照，擷取自樂揚建設官網）

2016-08-28  07:38

〔即時新聞／綜合報導〕史上最激烈都更抗爭戶「文林苑」，建商決定在下個月交屋，歷經抗爭、等待 10年之後，住戶終於要搬回新家，房價3級跳，每坪直逼百萬元。

號稱史上最大都更抗爭的台北市「文林苑」，已在 5月 17日取得使用執照，建商樂揚建設在處理最後的修繕工程之後，預定下個月交屋。

《工商時報》報導，文林苑都更自救會會長謝春嬌滿懷感慨，也滿心歡喜，在 96年簽字參與都更，等了 10年終於可以搬回家，但當中，有很多波折及辛酸，住戶甚至有 3位等不到搬回家就「先走了」。

在這過程中，開發商也加碼升級建材，樂揚建設開發部經理戴昇益表示，至少追加近8,000萬元在公共空間，包括一樓大廳、交誼室、兒童遊戲空間及社區內的「共餐」廚房等。

10年間，是台北市房價跳躍式成長階段，據報導，樂揚手中還有 14戶，準備進行2度銷售，每坪開價 95萬元，而早在 2007年時，樂揚以每坪約 30出頭萬元進行整合，之後以 2009年開價 63萬元銷售，不過成交價落在 5字頭。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北市都更 房價 文林苑
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：10年房價3級跳 「文林苑」 住戶終於要搬回家了！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.