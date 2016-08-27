大福彩、今彩539 頭獎皆摃龜

2016-08-27 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月27日）開獎的第105000069期大福彩頭獎、第105000206期今彩539頭獎均摃龜。

第105000069期大福彩中獎號碼為：「03、05、11、12、29、30、40」特別號06，頭獎摃龜，貳獎1注獲得，可得25萬元，參獎共96注獲得，每注可得4000元，肆獎共1858注獲得，每注可得400元，普獎共1萬3469注獲得，每注可得200元，大福獎摃龜，小福獎共7注獲得，每注可得10萬。

第105000206期今彩539中獎號碼為「02、25、28、34、35」，頭獎摃龜，貳獎共144注獲得，每注可得2萬元，參獎共5582注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬1660注獲得，每注可獲得50元。

第105000206期39樂合彩中獎號碼為「02、25、28、34、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元，三合共155注中獎，每注可得1萬1250元，二合共6127注中獎，每注可得1125元。

第105000206期3星彩中獎號碼為「113」，正彩共45注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000206期4星彩中獎號碼為「6533」，正彩共1注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。