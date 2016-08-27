大福彩、今彩539開獎囉！

2016-08-27 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（8月27日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：03、05、11、12、29、30、40。特別號06。

今彩539：02、25、28、34、35。

39樂合彩：02、25、28、34、35。

3星彩：113。

4星彩：6533。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。