大福彩、今彩539開獎囉！
2016-08-27 20:58
〔即時新聞／綜合報導〕今天（8月27日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：03、05、11、12、29、30、40。特別號06。
今彩539：02、25、28、34、35。
39樂合彩：02、25、28、34、35。
3星彩：113。
4星彩：6533。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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