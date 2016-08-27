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復興不合併了 威航10/4起停業1年

2016-08-27  18:35

〔即時新聞／綜合報導〕威航公司董事會今決議撤銷與母公司復興航空的合併案，改為自10月4日起停業1年，來處理營運事務。

不堪長期虧損，威航原訂10月與母公司復興航空合併，但復興航空今天下午宣布，子公司威航公司董事會決議撤銷合併案，改為自105年10月4日至106年10月3日停業1年，停業期間將用於整頓公司、處理後續相關事宜。

復興航空表示，將確保威航停業程序與員工權益符合相關勞動法規。自8月宣布停飛之後，威航已陸續資遣近一成員工。

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  • 威航公司董事會今決議撤銷與母公司復興航空的合併案，改為自10月4日起停業1年。（資料照，記者姚介修攝。）

    威航公司董事會今決議撤銷與母公司復興航空的合併案，改為自10月4日起停業1年。（資料照，記者姚介修攝。）

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